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Лента
Матч-центр
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Михал Масловски
№16
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
21:00
Легия
0 : 3
Аякс
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 72'
Легия
0
Аякс
3
минуты: 1' - 72'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
23:05
Аякс
1 : 0
Легия
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Аякс
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'