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Лента
Матч-центр
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Тюр Диркс
№55
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
Брюгге
1 : 0
Легия
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Брюгге
1
Легия
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Легия
1 : 1
Брюгге
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 71' - 90'
Легия
1
Брюгге
1
минуты: 71' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Брюгге
1 : 3
Мидтьюлланд
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 71' - 90'
Брюгге
1
Мидтьюлланд
3
минуты: 71' - 90'