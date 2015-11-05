Тюр Диркс
№55
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 21:00
Брюгге
1 : 0
Легия
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Брюгге
1
Легия
0
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Легия
1 : 1
Брюгге
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 71' - 90'
Легия
1
Брюгге
1
минуты: 71' - 90'
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 22:00
Брюгге
1 : 3
Мидтьюлланд
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 71' - 90'
Брюгге
1
Мидтьюлланд
3
минуты: 71' - 90'