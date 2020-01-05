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Лента
Матч-центр
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Тобьяш Фигейреду
№55
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 февр. 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Ноттингем Форест
0
минуты: 1' - 90'