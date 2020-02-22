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Аарон Исека
№35
Нападающий
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Команда
Тулуза
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
15 нояб. 1997 (22) года
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
24'
24'
24'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Тулуза
0
Страсбур
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Брест
5
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
77'
77'
77'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
4
Тулуза
2
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Монако
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
90'
90'
90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
90'
был в запасе
Нант
2
Тулуза
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Тулуза
0
Марсель
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 60' - 90'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 60' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 2
Тулуза
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ренн
3
Тулуза
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
2
Лилль
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Бордо
3
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Тулуза
0
Анжер
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
1
Тулуза
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
24'
24'
24'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
24'
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
2
Амьен
0
был в запасе
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