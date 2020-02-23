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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дейверсон (Брам Силва Акоста)
№14
Нападающий
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Команда
Хетафе
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 мая 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Барселона
2
Хетафе
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
12'
12'
12'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Хетафе
1
Бетис
0
был в запасе