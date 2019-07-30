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Лента
Матч-центр
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Деррик Люккассен
№23
Защитник
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 июля 1995 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
30.07.2019
30 июля 2019
вт
21:00
Базель
2 : 1
ПСВ
30.07.2019
30 июля 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Базель
2
ПСВ
1
минуты: 1' - 90'
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:00
ПСВ
3 : 2
Базель
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
ПСВ
3
Базель
2
минуты: 1' - 90'