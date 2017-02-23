Серхио Рочет
№1
Вратарь
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Лион
7 : 1
АЗ Алкмаар
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лион
7
АЗ Алкмаар
1
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
АЗ Алкмаар
1 : 4
Лион
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
АЗ Алкмаар
1
Лион
4
был в запасе