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Жереми Бро
№37
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
8.05.2016
8 мая 2016
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
8.05.2016
8 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
был в запасе
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Торино
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
19:30
был в запасе
Сассуоло
0
Сампдория
0
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Фиорентина
3 : 1
Сассуоло
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Фиорентина
3
Сассуоло
1
был в запасе
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
19:00
Сассуоло
0 : 1
Дженоа
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Сассуоло
0
Дженоа
1
был в запасе
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
19:00
Карпи
1 : 3
Сассуоло
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Карпи
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:45
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:45
был в запасе
Ювентус
1
Сассуоло
0
был в запасе
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
был в запасе
Лацио
0
Сассуоло
2
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 2
Эмполи
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
3
Эмполи
2
был в запасе
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
22:45
Сассуоло
0 : 2
Рома
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
22:45
был в запасе
Сассуоло
0
Рома
2
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Аталанта
1
Сассуоло
1
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Болонья
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Болонья
2
был в запасе