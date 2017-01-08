Мартин Эрлич
№38
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0 : 0
Торино
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Торино
0
был в запасе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Кальяри
4 : 3
Сассуоло
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Кальяри
4
Сассуоло
3
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 14:30
Сассуоло
0 : 1
Интер
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 14:30
был в запасе
Сассуоло
0
Интер
1
был в запасе