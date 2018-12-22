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Стипе Перица
№18
Нападающий
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
7 июля 1995 (24) года
Рост
192
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Фрозиноне
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:00
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Наполи
4
Фрозиноне
0
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 1
Кальяри
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
1
Кальяри
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:30
Интер
3 : 0
Фрозиноне
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:30
был в запасе
Интер
3
Фрозиноне
0
был в запасе
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:30
Фрозиноне
1 : 1
Фиорентина
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:30
был в запасе
Фрозиноне
1
Фиорентина
1
был в запасе
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:30
Торино
3 : 2
Фрозиноне
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:30
был в запасе
Торино
3
Фрозиноне
2
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 2
Дженоа
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
Рома
4 : 0
Фрозиноне
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
был в запасе
Рома
4
Фрозиноне
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
29'
29'
29'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:30
Фрозиноне
0 : 5
Сампдория
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Сампдория
5
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
Лацио
1 : 0
Фрозиноне
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Фрозиноне
0 : 0
Болонья
61'
61'
61'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:30
Аталанта
4 : 0
Фрозиноне
31'
31'
31'
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'