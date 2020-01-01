Данило (Барбоса да Силва)
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ницца
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 февр. 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ницца
11
0
0
3
0