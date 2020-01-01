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Лента
Матч-центр
Моя команда
Данило (Барбоса да Силва)
№21
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 февр. 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ницца
11
0
0
3
0