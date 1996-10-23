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Лента
Матч-центр
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Надим Амири
№11
Полузащитник
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Команда
Байер
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 окт. 1996 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
82'
82'
82'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Порту
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Порту
1
минуты: 1' - 90'