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Матч-центр
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Мартин Смедберг-Даленсе
№9
Полузащитник
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Команда
Гетеборг
Гражданство
Боливия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
19:30
Карабах
3 : 0
Гетеборг
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
19:30
был в запасе
Карабах
3
Гетеборг
0
был в запасе
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
20:00
Гетеборг
1 : 0
Карабах
90'
90'
90'
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
20:00
был в запасе
Гетеборг
1
Карабах
0
был в запасе
4.08.2016
4 авг. 2016
чт
19:00
ХИК
0 : 2
Гетеборг
32'
32'
32'
4.08.2016
4 авг. 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
ХИК
0
Гетеборг
2
минуты: 1' - 90'
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Гетеборг
1 : 2
ХИК
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Гетеборг
1
ХИК
2
минуты: 1' - 90'
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
Гетеборг
0 : 0
Пяст
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Гетеборг
0
Пяст
0
минуты: 1' - 90'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:45
Пяст
0 : 3
Гетеборг
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:45
был в запасе
Пяст
0
Гетеборг
3
был в запасе