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Ламин Джаллоу
№30
Полузащитник
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Команда
Салернитана
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2014/2015
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
2 : 1
Кьево
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
минуты: 81' - 90'
Торино
2
Кьево
1
минуты: 81' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Кальяри
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Кьево
1
Кальяри
0
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1 : 0
Кьево
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 85' - 90'
Фиорентина
1
Кьево
0
минуты: 85' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Кьево
2
Интер
0
был в запасе