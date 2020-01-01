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Лента
Матч-центр
Моя команда
Людвиг Аугустинссон
№5
Защитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Швеция
Дата рождения
21 апр. 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вердер
7
0
1
0
0