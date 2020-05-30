Людвиг Аугустинссон
№5
Защитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Швеция
Дата рождения
21 апр. 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
Шальке-04
0
Вердер
1
был в запасе
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
0
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Майнц
5
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
6
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Падерборн
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Вердер
3
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'