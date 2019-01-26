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Лента
Матч-центр
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Крис О'Грэди
№8
Нападающий
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 янв. 1986 (34) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2014/2015
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Донкастер Роверс
2 : 1
Олдхэм
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Донкастер Роверс
2
Олдхэм
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
Фулхэм
1 : 2
Олдхэм
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фулхэм
1
Олдхэм
2
минуты: 1' - 90'