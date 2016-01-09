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Эмануэль Инсуа
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
Сезон:
2015/2016
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
17:00
Карпи
2 : 1
Удинезе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
17:00
был в запасе
Карпи
2
Удинезе
1
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
14:30
был в запасе
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Торино
0
Удинезе
1
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
3
Удинезе
0
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Кьево
2 : 3
Удинезе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Сассуоло
0
был в запасе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Рома
3 : 1
Удинезе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Рома
3
Удинезе
1
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Фрозиноне
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Фрозиноне
0
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
1
Удинезе
1
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
Удинезе
1 : 1
Дженоа
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Дженоа
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Удинезе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
2
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:45
Удинезе
2 : 3
Милан
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:45
был в запасе
Удинезе
2
Милан
3
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:00
Удинезе
1 : 2
Эмполи
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Эмполи
2
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
был в запасе
Лацио
2
Удинезе
0
был в запасе