Эмануэль Инсуа
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 17:00
Карпи
2 : 1
Удинезе
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 17:00
был в запасе
Карпи
2
Удинезе
1
был в запасе
6.01.2016 6 янв. 2016 ср 14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
6.01.2016 6 янв. 2016 ср 14:30
был в запасе
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Торино
0
Удинезе
1
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Фиорентина
3
Удинезе
0
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Кьево
2 : 3
Удинезе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Кьево
2
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
0
Сассуоло
0
был в запасе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Рома
3 : 1
Удинезе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
был в запасе
Рома
3
Удинезе
1
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фрозиноне
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
1
Фрозиноне
0
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Верона
1
Удинезе
1
был в запасе
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 16:00
Удинезе
1 : 1
Дженоа
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Удинезе
1
Дженоа
1
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Удинезе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
2
был в запасе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
Удинезе
2 : 3
Милан
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Удинезе
2
Милан
3
был в запасе
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
Удинезе
1 : 2
Эмполи
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Удинезе
1
Эмполи
2
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
был в запасе
Лацио
2
Удинезе
0
был в запасе