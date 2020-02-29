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Солли Мач
№20
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 июля 1994 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
0 : 1
Кристал Пэлас
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Уотфорд
90'
90'
90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 46' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Норвич Сити
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Норвич Сити
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Эвертон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брайтон & Хов
3
Эвертон
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
87'
87'
87'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:30
Брайтон & Хов
3 : 0
Тоттенхэм
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:30
был в запасе
Брайтон & Хов
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Бернли
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Брайтон & Хов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
4
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Саутгемптон
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 68'
Брайтон & Хов
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 68'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 3
Брайтон & Хов
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Брайтон & Хов
3
минуты: 1' - 90'