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Матч-центр
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Рохан Инс
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2014/2015
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Линкольн
3 : 1
Брайтон & Хов
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Линкольн
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Милтон Кинс Донс
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Милтон Кинс Донс
0
был в запасе