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Лента
Матч-центр
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Лайам Троттер
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 авг. 1988 (31) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:45
Уимблдон
4 : 2
Вест Хэм
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:45
был в запасе
Уимблдон
4
Вест Хэм
2
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
18:00
Флитвуд
2 : 3
Уимблдон
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Флитвуд
2
Уимблдон
3
был в запасе