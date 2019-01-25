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Лента
Матч-центр
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Бен Уиллиамс
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 авг. 1982 (37) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
Бристоль Сити
2 : 1
Болтон
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
был в запасе
Бристоль Сити
2
Болтон
1
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
18:00
Болтон
5 : 2
Уолсолл
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Болтон
5
Уолсолл
2
был в запасе