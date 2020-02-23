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Ассане Диуссе
№8
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 сент. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Реймс
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Марсель
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
62'
62'
62'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Нант
2
Сент-Этьен
3
был в запасе