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Франсуа Камано
№11
Нападающий
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Команда
Бордо
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
1 мая 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Бордо
3
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
3
Бордо
1
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
37'
37'
37'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
37'
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 82' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
67'
67'
67'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 66' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 66' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
3
Бордо
1
был в запасе