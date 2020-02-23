Франсуа Камано
№11
Нападающий
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Команда
Бордо
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
1 мая 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Бордо
3
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Марсель
3
Бордо
1
был в запасе
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 0
Нант
37'
37'
37'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
37'
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 18:30
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
1
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 82' - 90'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 82' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Метц
67'
67'
67'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 66' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 66' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
2
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Анжер
3
Бордо
1
был в запасе