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Бубакар Фофана
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
Англия. Кубок - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рединг
0
0
0
0
0
Англия. Кубок - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бристоль Сити
0
0
0
0
0
Англия. Кубок - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Астон Вилла
0
0
0
0
0
Англия. Кубок - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Портсмут
0
0
0
0
0
Англия. Кубок - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ньюпорт Каунти
0
0
0
0
0