Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Бубакар Фофана
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
23:00
был в запасе
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
Бристоль Сити
0 : 1
Вест Бромвич
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
был в запасе
Бристоль Сити
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
Астон Вилла
2 : 0
Уикомб Уондерерс
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
был в запасе
Астон Вилла
2
Уикомб Уондерерс
0
был в запасе
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
Портсмут
2 : 1
Ипсвич Таун
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
был в запасе
Портсмут
2
Ипсвич Таун
1
был в запасе
18.01.2016
18 янв. 2016
пн
22:45
Ньюпорт Каунти
1 : 2
Блэкберн
18.01.2016
18 янв. 2016
пн
22:45
был в запасе
Ньюпорт Каунти
1
Блэкберн
2
был в запасе