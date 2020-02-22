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Лента
Матч-центр
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Рожер Ассале
№20
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 нояб. 1993 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Леганес
0
Бетис
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе