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Папи Джилободжи
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
1 дек. 1988 (31) год
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
18:00
Генгам
1 : 3
Марсель
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Генгам
1
Марсель
3
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Страсбур
3 : 3
Генгам
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Страсбур
3
Генгам
3
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монако
88'
88'
88'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Генгам
1
Монако
1
минуты: 82' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
Монпелье
2 : 0
Генгам
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Монпелье
2
Генгам
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Дижон
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Генгам
1
Дижон
0
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 0
Генгам
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Тулуза
1
Генгам
0
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Генгам
0 : 0
Нант
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Генгам
0
Нант
0
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
59'
59'
59'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
19:00
ПСЖ
9 : 0
Генгам
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
9
Генгам
0
был в запасе