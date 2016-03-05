Одаир Фортеш
№7
Нападающий
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Команда
Реймс
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
5.03.2016 5 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
5.03.2016 5 марта 2016 сб 22:00
минуты: 80' - 90'
Лилль
2
Реймс
0
минуты: 80' - 90'
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 19:00
минуты: 76' - 90'
ПСЖ
4
Реймс
1
минуты: 76' - 90'
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Реймс
0
Бастия
1
был в запасе
6.02.2016 6 февр. 2016 сб 22:00
Кан
0 : 2
Реймс
6.02.2016 6 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Кан
0
Реймс
2
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
минуты: 64' - 90'
Реймс
1
Сент-Этьен
1
минуты: 64' - 90'
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 85' - 90'
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 85' - 90'
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 71' - 90'
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 71' - 90'
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 58' - 90'
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 58' - 90'
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 66' - 90'
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 46'
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 46'
2.12.2015 2 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
2.12.2015 2 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 68'
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 68'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 63' - 90'
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 63' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 73' - 90'
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 73' - 90'
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Реймс
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
минуты: 81' - 90'
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 81' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 77' - 90'
Реймс
0
Монако
1
минуты: 77' - 90'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 82'
Реймс
0
Кан
1
минуты: 1' - 82'
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 18:30
Лион
1 : 0
Реймс
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 18:30
был в запасе
Лион
1
Реймс
0
был в запасе
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 70' - 90'
Реймс
1
Лилль
0
минуты: 70' - 90'
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