Хоакин Корреа
№11
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 авг. 1994 (25) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
17
7
1
0
0