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Лента
Матч-центр
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Хоакин Корреа
№11
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 авг. 1994 (25) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
17
7
1
0
0