Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хенри Агбо Уче
№32
Полузащитник
Подписаться
Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
4 дек. 1995 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Слован
2 : 4
Брага
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Слован
2
Брага
4
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Брага
3 : 3
Вулверхэмптон
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Брага
3
Вулверхэмптон
3
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
88'
88'
88'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Бешикташ
1
Брага
2
был в запасе