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Жуниор Кабананга
№30
Нападающий
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Команда
Астана
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
4 апр. 1989 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Ренн
2 : 0
Астана
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Астана
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
18:50
Астана
0 : 1
Динамо
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Астана
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
Астана
2 : 1
Яблонец
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Астана
2
Яблонец
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Яблонец
1 : 1
Астана
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Яблонец
1
Астана
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
17:50
Астана
2 : 0
Ренн
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
17:50
минуты: 1' - 90'
Астана
2
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Динамо
2 : 2
Астана
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Астана
2
минуты: 1' - 90'