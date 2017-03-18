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Ирунду Мусаву-Кинг
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Габон
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Ренн
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Ренн
0
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Тулуза
4 : 1
Бастия
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
4
Бастия
1
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Кан
1
Тулуза
0
был в запасе
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:45
Тулуза
2 : 0
ПСЖ
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Тулуза
2
ПСЖ
0
был в запасе
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
был в запасе
Лилль
1
Тулуза
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
2
Генгам
1
был в запасе