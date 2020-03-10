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Ариц Элустондо
№34
Защитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 марта 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 77' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе