Ариц Элустондо
№34
Защитник
Подписаться
Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 марта 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2020 10 марта 2020 вт 22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2020 10 марта 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 16:00
минуты: 77' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 77' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе