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Лента
Матч-центр
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Маркос Льоренте
№18
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 янв. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
97', 105'
97', 105'
97', 105'
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
97', 105'
минуты: 56' - 90'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 56' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 46' - 90'
Атлетико
1
Ливерпуль
0
минуты: 46' - 90'