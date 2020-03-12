Олувасейи Ожо
№54
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 июня 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Байер
3
был в запасе