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Лента
Матч-центр
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Олувасейи Ожо
№54
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 июня 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2015/2016
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Байер
3
был в запасе