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Джанмарко Челесте
№86
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
Милан
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Чезена
2
Сассуоло
3
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
был в запасе
Наполи
2
Сассуоло
0
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
Сассуоло
1 : 1
Чезена
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
был в запасе
Сассуоло
1
Чезена
1
был в запасе