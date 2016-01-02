Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Райан Сигер
№45
Нападающий
Подписаться
Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2.01.2016
2 янв. 2016
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Саутгемптон
2.01.2016
2 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Норвич Сити
1
Саутгемптон
0
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:00
Сандерленд
0 : 1
Саутгемптон
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:00
был в запасе
Сандерленд
0
Саутгемптон
1
был в запасе