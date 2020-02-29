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Райан Фрейзер
№24
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
24 февр. 1994 (26) лет
Рост
163
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 2
Челси
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Челси
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Бернли
3
Борнмут
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Уотфорд
3
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Вест Хэм
4
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Борнмут
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
3 : 2
Борнмут
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 63'
Тоттенхэм
3
Борнмут
2
минуты: 1' - 63'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Вулверхэмптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
Борнмут
1 : 0
Манчестер Юнайтед
62'
62'
62'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 0
Норвич Сити
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
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