Абду Диалло
№22
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 мая 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Боруссия
0
был в запасе