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Лента
Матч-центр
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Абду Диалло
№22
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 мая 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Боруссия
0
был в запасе