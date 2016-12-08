Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Вессел Даммерс
№31
Нападающий
Подписаться
Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
Фейеноорд
0 : 1
Фенербахче
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
был в запасе
Фейеноорд
0
Фенербахче
1
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Фейеноорд
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
4
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'