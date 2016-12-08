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Армин Алешевич
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Османлыспор
2 : 0
Цюрих
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
был в запасе
Османлыспор
2
Цюрих
0
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Цюрих
1 : 1
Вильярреал
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Цюрих
1
Вильярреал
1
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
ФКСБ
1 : 1
Цюрих
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
ФКСБ
1
Цюрих
1
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Цюрих
2 : 1
Османлыспор
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Цюрих
2
Османлыспор
1
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Вильярреал
2 : 1
Цюрих
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Вильярреал
2
Цюрих
1
был в запасе