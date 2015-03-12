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Матч-центр
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Ришайро Живкович
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
12.03.2015
12 марта 2015
чт
21:00
Днепр
1 : 0
Аякс
12.03.2015
12 марта 2015
чт
21:00
минуты: 77' - 90'
Днепр
1
Аякс
0
минуты: 77' - 90'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
23:05
Аякс
1 : 0
Легия
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
23:05
был в запасе
Аякс
1
Легия
0
был в запасе