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Матч-центр
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Жералдеш (Андреш де Барруш)
№18
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 мая 1991 (29) лет
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Судува
2 : 1
Маккаби
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Судува
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:30
Маккаби
1 : 2
Судува
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Маккаби
1
Судува
2
был в запасе