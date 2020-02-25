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Лента
Матч-центр
Моя команда
Себастьяно Луперто
№13
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 сент. 1996 (23) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.02.2020
25 февр. 2020
вт
23:00
Наполи
1 : 1
Барселона
25.02.2020
25 февр. 2020
вт
23:00
был в запасе
Наполи
1
Барселона
1
был в запасе