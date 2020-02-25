Себастьяно Луперто
№13
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 сент. 1996 (23) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2020 25 февр. 2020 вт 23:00
Наполи
1 : 1
Барселона
25.02.2020 25 февр. 2020 вт 23:00
был в запасе
Наполи
1
Барселона
1
был в запасе