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Матч-центр
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Франко Фрагапане
№34
Нападающий
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Команда
Эльче
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
был в запасе
Атлетико
3
Эльче
0
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:00
Гранада
1 : 0
Эльче
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:00
был в запасе
Гранада
1
Эльче
0
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
был в запасе
Эльче
1
Леванте
0
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
19:00
Атлетик
1 : 2
Эльче
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Эльче
2
был в запасе
3.01.2015
3 янв. 2015
сб
22:00
Эльче
2 : 2
Вильярреал
3.01.2015
3 янв. 2015
сб
22:00
был в запасе
Эльче
2
Вильярреал
2
был в запасе
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Эльче
0
Атлетико
2
минуты: 66' - 90'