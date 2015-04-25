Франко Фрагапане
№34
Нападающий
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Команда
Эльче
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
был в запасе
Атлетико
3
Эльче
0
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 22:00
Гранада
1 : 0
Эльче
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 22:00
был в запасе
Гранада
1
Эльче
0
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
был в запасе
Эльче
1
Леванте
0
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 19:00
Атлетик
1 : 2
Эльче
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 19:00
был в запасе
Атлетик
1
Эльче
2
был в запасе
3.01.2015 3 янв. 2015 сб 22:00
Эльче
2 : 2
Вильярреал
3.01.2015 3 янв. 2015 сб 22:00
был в запасе
Эльче
2
Вильярреал
2
был в запасе
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Эльче
0
Атлетико
2
минуты: 66' - 90'