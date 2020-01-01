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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тило Керер
№4
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 сент. 1996 (23) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
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0
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