Тило Керер
№4
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 сент. 1996 (23) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
1
0
0
0
0