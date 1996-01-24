Марко Асенсио
№20
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 янв. 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Испания
3 : 0
Швеция
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 64'
Испания
3
Швеция
0
минуты: 1' - 64'
7.06.2019 7 июня 2019 пт 21:45
Фарерские острова
1 : 4
Испания
7.06.2019 7 июня 2019 пт 21:45
минуты: 56' - 90'
Фарерские острова
1
Испания
4
минуты: 56' - 90'
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
Мальта
0 : 2
Испания
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Мальта
0
Испания
2
минуты: 1' - 90'
23.03.2019 23 марта 2019 сб 22:45
Испания
2 : 1
Норвегия
23.03.2019 23 марта 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания
2
Норвегия
1
минуты: 1' - 90'