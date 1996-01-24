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Матч-центр
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Марко Асенсио
№20
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 янв. 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Испания
3 : 0
Швеция
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 64'
Испания
3
Швеция
0
минуты: 1' - 64'
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Фарерские острова
1 : 4
Испания
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
минуты: 56' - 90'
Фарерские острова
1
Испания
4
минуты: 56' - 90'
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
Мальта
0 : 2
Испания
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Мальта
0
Испания
2
минуты: 1' - 90'
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
Испания
2 : 1
Норвегия
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания
2
Норвегия
1
минуты: 1' - 90'