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Матч-центр
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Анхелиньо (Хосе Тасенде)
№3
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 янв. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90'