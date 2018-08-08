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Матч-центр
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Иван Мельников
№32
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1997 (23) года
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
был в запасе
Шинник
0
Химки
1
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Факел
3 : 0
Шинник
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 1' - 62'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
Шинник
1 : 1
Спартак-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 89'
Шинник
1
Спартак-2
1
минуты: 1' - 89'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'