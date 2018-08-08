Иван Мельников
№32
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1997 (23) года
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
был в запасе
Шинник
0
Химки
1
был в запасе
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
Факел
3 : 0
Шинник
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 62'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 1' - 62'
29.07.2018 29 июля 2018 вс 14:00
Шинник
1 : 1
Спартак-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 89'
Шинник
1
Спартак-2
1
минуты: 1' - 89'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018 22 июля 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'